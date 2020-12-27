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شكرا لقرائتكم خبر عن فى جولة مسائية.. وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفيات الصدر والحميات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، خلال جولة مسائية مستشفي الصدر والحميات، لمتابعة تواجد الفريق الطبي الفعلي في كل مستشفى وليس الدفتري والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفي.
وأشار إلى أن الهدف من الزيارة التأكد من توافر مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية وتوافر أدوية البرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد وإلتزام الفريق الطبي بالبرتوكول العلاجي المنصوص عليه من وزارة الصحة، إضافة إلى التأكد من تدريب الفريق الطبي على البروتوكول العلاجي ومراجعة موقف الأكسجين الطبي في كل مستشفى من حيث ( الرصيد- معدل الإستهلاك- معدل الكفاية) وكذلك تدريب الفريق الطبي على ال(oxygen therapy ) وتفقد خلال الزيارة أعمال التطوير الجاري بمستشفي الحميات والصدر وتم التنبيه بسرعه الإنتهاء من أعمال التطوير.
وخلال الزيارة ناقش المرضي مطمئنا منهم على جودة الخدمات الطبية المقدمة مقدما الشكر لجميع العاملين بالمستشفيات الإنضباطهم في العمل والحرص على تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمرضى.
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