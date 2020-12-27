شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 92 حالة إشغال في حملات بمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات ليلية لرفع الإشغالات بنطاق حي غرب وجنوب المدينة بالشارع الجديد والشواربي وطريق السادات، لإعادة الانضباط إلى الشارع. وأسفرت الحملات عن رفع أكثر من 92 مضبوطات إشغالات. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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