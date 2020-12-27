شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في حى فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل حي فيصل بالسويس، رفع المخلفات والنظافة بالشوارع المختلفة تنفيذا لتعليمات فاتن إبراهيم، رئيس الحي. وشنت إدارة النظافة والمتابعة الميدانية حملة نظافة، وقامت برفع الأتربة في مناطق عدة بنطاق الحي. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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