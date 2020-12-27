شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية «صحة الأم والجنين» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن انطلاق المبادرة الرئاسية صحة الأم والجنين، والتي تعد من ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض من أهمها فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبدي B ومرض الزهري.

وأوضح أن المبادرة سوف تتم بداية من الغد في 150 وحدة صحية موزعة على مستوى المحافظة للكشف والإطمئنان على السيدات الحوامل وذلك في الفتره من 9 إلى 2 ظهرا يوميا ويتم التحليل للسيدات عن طريق ممرضة وذلك بأخذ عينة دم واحدة من السيدة الحامل

ودعا تاوضروس سيدات المحافظة الحوامل بالتوجه إلى الوحدات الصحيه المعنية وذلك للكشف والتحاليل المجانية للإطمئنان عليهم