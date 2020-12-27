شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف نسب الإصابة بـ«كورونا» بين الأطفال في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد مستشفيات الأطفال التابعة للمستشفيات الجامعية يبلغ نحو 10 لا تستقبل إلا الأطفال، كما هو الحال في مستشفى أبوالريش، لكن جميع المستشفيات الجامعية بها أقسام لعلاج الأطفال.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، مساء السبت: «خصصنا أسرة لعزل أطفال في المستشفيات المخصصة أو مختلف أقسام الأطفال في بقية المستشفيات الجامعية».

وأوضح عبدالغفار أن تخصيص أقسام وأسرة لعزل مصابي الأطفال بفيروس «كورونا» لا يدعو لقلق الناس، حيث أن الأطفال شأنهم شأن الكبار معرضين للإصابة، مضيفًا: «الحمد لله الأعراض وشدة المرض عند الأطفال قليلة وخفيفة وتمر في أغلب الأحوال بنسب عالية بسلام».

وكشف أن نسب الإصابة بين الأطفال في مصر بحسب أحدث دراسة قامت بها الوزارة، أثبتت أنها لا تتجاوز نسبة 5- 10% من إجمالي نسب إصابات «كورونا» في مصر لكنه أرجع تخصيص أقسام عزل خاصة للأطفال لكون هناك شريحة كبيرة من هؤلاء الاطفال مصابين بأمراض مزمنة في الكلى وأمراض القلب، وبالتالي هذه الشريحة معرضة للإصابة بـ«كورونا»، وهؤلاء بحاجة إلى العزل لكن بقية الشرائح تمر عليهم الأعراض بشكل خفيف لا يستدعي العزل.