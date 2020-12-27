شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ ركاب 10 سيارات احتجزتهم السيول بطريق القصير- قفط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، مساء السبت، طريق القصير- قفط من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ٤٠، لمتابعة موقف السيول.

وأكد رئيس مدينة القصير أنه تم حجز ١٠ سيارات بالطريق منها ٦ ميكروباصات وسيارتين ربع نقل وسيارة نصف نقل وسيارة ملاكى، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ المسافرين ونقل بعضهم بأتوبيس الوحدة المحلية.

كان رئيس مدينة القصير أوضح أن غرفة عمليات المدينة تلقت مكالمة تليفونية من أحد العالقين، تفيد بوقوع سيول بأماكن متفرقة بطريق القصير قفط، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الحماية المدينة وتم إنقاذ كافة العالقين

وفى ذات السياق افادت ادارة الازمات بالوحدة بأنه سوف يتم صباح يوم غد الأحد بتفقد الطريق بالتنسيق مع هندسة الطرق والكباري لرفع تقرير مفصل عن الحالة الجوية وتأمين جميع الطرق من أخطار السيول.