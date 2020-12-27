شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسعى لتقليل مساحة «الأرز».. وضوابط جديدة لزراعة الموز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم العمل على تحقيق اكتفاء ذاتي في الأسماك.
وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حجم الإنتاج من الأسماك سنويا يبلغ 2 مليون طن، موضحا أن 1.6 مليون طن حجم الاستزراع السمكي.
وكشف وزير الزارعة أنه يتم إنتاج 400 ألف طن من الأسماك من خلال المصائد طبيعية، كما يتم العمل على تطوير البحيرات بداية من المنزلة ومريوط بهدف إعادة التوازن في البحيرات.
واستطرد السيد القصير أن مشروعات الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما أن مصر أول دولة في أفريقيا في الاستزراع السمكي، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج البلطي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، موضحا أن هناك دولًا كثيرة في الاتحاد الأوروبي تطلب إنتاجية بحيرة البردويل من الأسماك لجودتها.
وكشف أن مصر تسعى إلى تقليل المساحة المزروعة من الأرز، مع وضع ضوابط جديدة لزراعة الموز باستخدام الري الحديث، مشددا على أنه لن يسمح بزراعة الموز باستخدام طرق الري القديمة، لأنها من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.
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