شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عبد الرحمن يوسف لعمرو أديب: "الصورة اللى عليها عائلة القرضاوى كذب ومزيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن القرضاوى، أن الصورة التي عليها عائلة القرضاوى صورة كذب ومزيفة، مضيفة: كل ما احتاجه هو إنى عاوزة ارجع بلدى وأناشد كل الناس والمسئولين اللى تقدر تساعدنى إنى أرجع بلدى دون مشاكل مع عائلة عبد الرحمن، ومش عاوزة منهم أي حاجة ومستقبل أولادى انهم يعيشوا في بلدهم، متابعة: أنا عملت محضر عدم تعرض هنا لتعرضى الدائم للتهديدات، وهما كلموا أهلى وطلبوا أنى أسحب الشكاوى ضده، وأهلى مرعوبين عليا، أنا أكثر واحدة شفت الشر اللى جواه وهو يقدر يؤذينى، الشر والأذية والانتقام فى دمه، الناس كلها واقفة جنبى لأننى ما عملتش حاجة غلط فى حياتى غير إنى تزوجت هذا الرجل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى عمر أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر: الفكرة إنه مش عاوز يطلقنى بقاله سنين، طول عمرى ما عملتش حاجة غلط مع عبد الرحمن وعائلته وأتعامل بتربيتى، أنا فضلت اتحايل على عيلته 6 شهور كاملة وهذه حياة غير أدمية علشان أعيشها، هناك شيء خاطئ وانا بعت الفيديو الأول للجزيرة ومحدش كلمنى خالص ومش أنا اللى بعته شخصيا خالى هو اللى بعته لكن ما حدش سأل وطبعا الشرق وكل الناس دى متخيلة إنى كذابة وكل حاجة عندى بالأدلة وهما لم يحاولوا التواصل معى .