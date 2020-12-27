شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح بين تامر أمين والموديل ميرهان كيلر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الخليج 365 على فيديو من جلسة الصلح التى عقدت بين الإعلامى تامر أمين والمستشار هيثم عباس، المحامي الخاص بالموديل ميرهان هشام عبد القادر والشهيرة بميرهان كيلر، والتى صدر حكم لصالحها بعد اتهامها له بالتحرش بها وسبها.
وأوضح تامر أمين في جلسة الصلح، للموديل وجهة نظره بأنه لم يكن يقصد أو يتعمد سبها أو إهانتها.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، أصدرت حكمًا بحبس الإعلامي تامر أمين، عامين وكفالة 50 ألف جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا؛ لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.
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