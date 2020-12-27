شكرا لقرائتكم خبر عن المئات فى عزاء المستشار لاشين إبراهيم وسط إجراءات وقائية مشددة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت أسرة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، العزاء فى المستشار الراحل، بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وسط إجراءات وقائية مشدد للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشهد العزاء الذى بدأ بعد عصر اليوم السبت حتى امتد لساعات بعد صلاة العشاء، حضور المئات بل والآلاف من أبناء قريته والقرى المجاورة والعمد والمشايخ، كما شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار صبرى البناء رئيس محكمة بنها الابتدائية، وعدد كبير من القضاة والمستشارين بالهيئة الوطنية للانتخابات ومحكمة النقض ومحاكم المحافظات.

كما سادت حالة من الحزن بين المعزيين وأسرة الفقيد على رحيله، مؤكدين أنه لم يتأخر يوماً عن مساعدة أى من الأهالي والمواطنين طوال فترة عمله فى السلك القضائى، على مدار سنوات طويلة تخطت الـ 40 عاما.



إرتداء الكمامات بالعزاء



إرتداء الكمامات خلال عزاء المستشار لاشين إبراهيم



استقبال المعزيين بعزاء المستشار لاشين إبراهيم



الإجراءات الوقائية خلال العزاء



المشاركون بعزاء المستشار لاشين إبراهيم



المئات من المعزيين



المئات يشاركون بعزاء المستشار لاشين إبراهيم



جانب من عزاء المستشار لاشين إبراهيم



خلال العزاء



خلال عزاء المستشار لاشين إبراهيم