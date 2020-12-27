شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنظم دورة تثقيفية لـ150 دارسا حول رؤية مصر 2030 والأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدورة التثقيفية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية بالخارج والتى ينظمها المعهد بالتعاون مع الادارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمشاركة أكثر من 150 دارسا من مختلف الجامعات والجهات البحثية المصرية، وتقام الدورة التثقيفية بمقر المعهد فى الفترة من 27/12 وحتى 31/12/2020.

وتفتتح أولى فعاليات الدورة التثقيفية اليوم الأحد بندوة حول التسامح وقبول الآخر للشيخ أحمد الترك - الداعية الإسلامى وإمام مسجد النور بالعباسية بالاشتراك مع نيافة الأنبا إرميا - الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذوكسي.

كما يشارك العديد من الشخصيات الهامة والبارزة فى الندوات وورش العمل المقدمة طوال الـ5 أيام والتى تتنوع محاورها ومنها: أساسيات الاتيكيت والبروتوكول والتى يحاضر فيها سفير مصر السابق بفنلندا، وندوة حول الأمن القومى المصرى ويحاضر بها أحد أبرز الخبراء الأمنيين، رؤية مصر 2030 ومنتدى شباب العالم بالإضافة إلى العديد من الندوات الخاصة بتنمية المهارات الشخصية ويحاضر فيها خبراء من منظمات دولية غير حكومية كما يتضمن البرنامج الزمنى للدورة التثقيفية حفلات موسيقية ورحلات تثقيفية توعوية.

وشدد المعهد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع المشاركين.