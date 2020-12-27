شكرا لقرائتكم خبر عن مختص علم فيروسات يوضح الفرق بين تحور فيروس كورونا والسلالة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام حسين المختص فى علم الفيروسات وباحث بجامعة ماساتشوستس، إنه لا يمكن أن نطلق على تحور فيروس كورونا سلالة حتى الآن، مشيرا إلى أن الذى حدث من تحور الفيروس هو سرعة انتشاره وزيادة حالات الإصابة، مؤكدا على أنه حدث سبعة عشر تحورا لفيروس الكورونا.
وتابع حسين خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لن يتم التأكد حتى الآن من أن التحور الذى طرأ على فيروس كورونا قد أدى إلى زيادة الإصابة بين الأطفال أم لا.
وواصل حسين خلال، أن التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية هى السلاح الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العلماء يسابقون الزمن لتحليل الشفرات الوراثية للسلالة الجديدة لفيروس كورونا.
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