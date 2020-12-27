شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل طلبة معهد تيرانس بعزبة النخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، فى المقر البابوى بالقاهرة، طلبة معهد تيرانس بكنيسة السيدة العذراء، والشهيد أبى سيفين بعزبه النخل، الذين اجتازوا المستوى الأول بالمعهد.

ودار خلال اللقاء، حديث بين قداسته والطلبة، استمع قداسته خلاله لطموحاتهم وأجاب عن تساؤلاتهم وأعطى لهم شهادة اجتياز المستوى الأول.



جانب من اللقاء (2)

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد زار أمس الجمعة مقر المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، واستمع إلى شرح عن نشاط المعهد خلال الـ5 سنوات الماضية، وذلك من عميد المعهد الدكتور مجدى لطيف السندى، والكورسات المتخصصة فى مجالات التدبير الكنسى المتنوعة.

وأدار البابا تواضروس الثانى، مناقشة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب فى المعهد حول تطوير العمل المؤسسى والبحثى فى مجالات الخدمة الكنسية، ورافق قداسة البابا فى الزيارة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)