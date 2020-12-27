شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 كافيهات تقدم الشيشة بالدقى والحى يصادرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة لضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة، بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وفى إطار تكاتف أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع قسم شرطة الدقى، أسفرت عن ضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة وكذا المتجاوزة عن نسبة الاشغال المقررة والمسببة لإشغال الطريق العام والمقلقة للراحة، وتم ضبط 9 كافيهات ورفع عدد 80 كرسي متنوع، وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.

وكانت أجهزة الحى ضبطت الكافيهات المتجاوزة عن نسبة الاشغال المقررة والمسببة لإشغال الطريق العام والمقلقة للراحة، أمس، وأسفرت الحملة عن التعامل مع 8 كافيهات ورفع 100 كرسى متنوع و6استاند حديد و 2 سماعة و7 ثلاجات و 62 شيشه و9 ترابيزه وعدد 10 موازين من الباعه الجائلين، وتم ايداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى وتم ايداع جميع المحتويات فى مخازن الحي.