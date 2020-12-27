شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى يكشف أسباب تخصيص أقسام لعزل الأطفال المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن عدد مستشفيات الأطفال التابعة للمشتفيات الجامعية 10 مستشفيات، لاتستقبل إلا الأطفال كما هو الحال في مستشفى أبو الريش، لكن جميع المسشتفيات الجامعية بها أقسام لعلاج الأطفال، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":"لكن خصصنا أسرة لعزل الأطفال فى تلك المستشفيات".

وقال عبد الغفار إن تخصيص أقسام وأسرة لعزل مصابي الأطفال بفيروس كورونا لايدعو لقلق الناس، حيث ان الأطفال شأنهم شأن الكبار معرضين للإصابة، متابعا: "الحمد لله الأعراض وشدة المرض عند الأطفال قليلة وخفيفة فى الأطفال وتمر فى أغلب الأحوال بنسب عالية بسلام".

وكشف أن نسب الإصابة بين الأطفال في مصر في أحدث دراسة قامت بها وزارة التعليم العالى، أثبت أن نسب الإصابات بين صفوف الاطفال في مصر لا تتجاوز نسبة 5-10% من إجمالي نسب إصابات كورونا في مصر، لكنه أرجع تخصيص أقسام عزل خاصة للأطفال لكون هناك شريحة كبيرة من هؤلاء الأطفال مصابين بأمراض مزمنة في الكلى وأمراض لقب بعيوب خلقية، وبالتالي هذه الشريحة معرضة للإصابة بكورونا وهؤلاء يتحتاجون فعلياً للعزل، لكن بقية الشرائح وفقاً لـ"عبد الغفار" تمر عليهم الأزمة بأعراض خفيفة لاتستدعي العزل .