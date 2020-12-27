شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة رحمة بعد فقد أطرافها: بعمل كل حاجة بنفسى.. ووزيرة التضامن: نتشرف بخدمتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، تقريرا حول الطفلة رحمة عاطف بنت مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي تعانى من فقد في أطرافها الصناعية .

وقالت رحمه خلال التقرير إنها لا تذهب إلى المدرسة لأنها لا تحب أن ترى آى نوع من أنواع المضايقات، مشيرة أنها تقوم بعمل كل شيئ بنفسها وترغب أن تصبح طبيبة أطفال .

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا نتشرف بخدمة المرضى من ذوى الإعاقات، والوزارة لديها توجيهات بمساعدتهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة على أنه سيتم مساعدة الطفلة رحمة مساعدة كاملة عقب اجراء الفحوصات اللازمة لها.

وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc،: سيتم العمل على توفير الأطراف الصناعية لها بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي كذالك لاسرتها .