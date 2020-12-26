شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تنتج 13 مليار بيضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المشروعات لتعظيم الثروة الحيوانية.

وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 20 ألف مستفيد في المشروع القومي للبتلو بمبلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه.

وتابع: «التمويل الحالي للمشروع القومي للبتلو وصل إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه»، موضحا أن مشروع التحسين الوراثي هدفه الرفع من إنتاجية السلالات.

وأشار القصير إلى أنه يتم العمل على تحسين السلالات المصرية، ونقوم بعملية تلقيح اصطناعي للحيوان للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكشف وزير الزراعة أن مصر لديها ثروة حيوانية تبلغ 6 ملايين و200 ألف رأس ماشية وأغنام وماعز، كما أن هناك اكتفاء ذاتيًا من اللحوم بنسبة 56%، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة.

ولفت إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4 مليار دجاجة فضلا عن 13 مليار بيضة، كما يتم تصدير منتجات الدواجن إلى غانا وعمان والإمارات.

وكشف وزير الزراعة أنه تم الحصول على موافقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بـ14 منشأة آمنة تماما.