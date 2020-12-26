شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إصابات «كورونا» المعلنة خاصة بالحالات المسجلة في المستشفيات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن أرقام إصابات «كورونا» المعلنة خاصة بالحالات التي تسجل في المستشفيات فقط.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «هذا الوضع قائم بالعالم أجمع وليس هنا فقط، الحساب الافتراضي بيتكلم عن 10 أضعاف ويمكن أكتر شوية».

وشدد الوزير على إجادة الوزارة للتعامل مع الشائعات، نافيا تحويل المستشفيات الجامعية إلى أماكن للعزل.

وتابع عبدالغفار: «جميع الأدوية اللازمة لعلاج كورونا متوفرة، وفتحنا مستشفيات أكثر بمحيط القاهرة الكبرى، وخصصنا أقسامًا للأطفال»، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات العزل الجامعية تتراوح ما بين 60% أو 65% وأجهزة النفس الصناعي ما بين 15% إلى 18%.