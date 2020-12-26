شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: «الإعلام صوته اتنبح ومحدش من المواطنين حاسس بالخطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن لجنة إدارة أزمة كورونا، ستعقد اجتماعا غدا، لبحث تصاعد إصابات «كورونا» وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الموجة الثانية.

وأكدت الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن هذه اللجنة استطاعت في الموجة الأولى إدارة الأزمة بنجاح واقتدار واستطاعت تقزيم ومحاصرة أرقام الإصابات والخروج بأقل الخسائر، متابعة: لا أتوقع أن يخرج بيان الغد يطالب الناس بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لأن فكرة الرهان على وعي المواطن خسرت وأرقام الإصابات في آخر أسبوع تؤكد أن «الإعلام صوته اتنبح ومحدش من المواطنين حاسس بالخطر.. لا تخويف نافع ولا ترهيب نافع برضه».

وطالبت الحديدي لجنة «كورونا» بالتطبيق الحازم والجاد للإجراءات الاحترازية التي وضعتها مسبقًا، قائلة: «لازم اللجنة بكره تتخذ إجراءات مشددة في تطبيق القواعد التي وضعتها والتي لا تطبق في كثير من الأحيان«، مؤكدة أنها لا تطالب بالإغلاق لكونه إجراء مؤلم للاقتصاد ولنفس شرائح المجتمع المهملة الآن والممتنعة عن اتباع الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الدولة.

وتابعت: «لو كان دور الدولة فقط أنها توعي مكانش ملف زي مخالفات البناء حسم، وإلا كنا قلنا للمخالفين (عيب) وخلاص، لكن الدولة طبقت القانون بحزم واستطاعت فرض القانون وتطبيقه»