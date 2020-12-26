شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نعمل على حل أزمة تفتيت الأرض الزراعية لاستخدام طرق الري الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن متوسط نصيب الفرد في مصر حاليا 2 قيراط.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من التحديات التي نواجهها حاليًا هي تفتيت الحيازة الزراعية.

وتابع: «حجم التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 بلغ 400 ألف فدان، كما أن هناك نحو مليون فدان على الأقل غير مستغلة في الجسور والفراغات بين الأراضي الزراعية».

وأشار القصير إلى أننا نعمل على حل أزمة تفتيت الأرض الزراعية، حتى نستطيع استخدام طرق الري الحديثة، كما يتم استخدام طرق تجميعية في الزراعة حتى نستخدم الطرق الحديثة في الزراعة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التغلب على تفتيت الحيازة، واللجوء إلى الزراعة التجميعية، موضحا أن الفلاح يستفيد بنسبة 12% زيادة في مساحة أرضه بعد إزالة الجسور، ويتمكن من استخدام الطرق الحديثة.

واستطرد القصير أن الزراعات التجميعية تسهم بشكل كبير في التسويق التعاوني للفلاحين، كما أن الري الحديث والزراعات التجميعية والتعاقدية تمكن من مساعدة الفلاحين، موضحا أن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على المحاصيل الزراعية.