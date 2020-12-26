شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو للدراسات العليا بجامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن المجلس الأعلى للجامعات، وافق السبت على إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو للدراسات العليا بجامعة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الشرقاوي إلى أن هذا المعهد يعد إضافة جديدة للتخصصات الفريدة وغير النمطية التي تتميز بها كليات جامعة السويس.

وأوضح أن هذا المعهد يأتي ليواكب توجهات الدولة المصرية في الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير أدواته والسير في ركب التخصصات الحديثة في العلم التي من شأنها أن تكون من مقومات النهوض والتقدم لأرض الكنانة.