شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «لجنة الفيروسات»: «كورونا» من الطبيعة وهو امتداد لـ«سارس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذة الصحة العامة بعين شمس وعضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالى: «لا نستطيع أن نحسم أصل فيروس كورونا، وهو امتداد لمرض سارس، ولكنه من الطبيعة».
وأضافت أنور، خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»: «كل شخص يستجيب للفيروس بطريقة مختلفة، نتيجة قابلية الشخص للمرض، ومناعة الجسد تؤثر، بحسب السن والأمراض، فرد فعل الجسم للمرض مختلفة، ولكن الفيروس قد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسى».
وتابعت: «في بداية كورونا كانت المسحة هي التي تحدد ما إذا كان الجسم مصاب أم لا، ولكن العلماء أجمعوا على أن الشخص المصاب لابد أن يبدأ العلاج عند بداية ظهور الأعراض».
واختتمت: «أعامل كورونا على أساس أنى مريضة، ولا أريد أن أعدى الآخرين، أو باعتبار أنى سليمة، ولا أريد العودة، فالسير على القدم والاجراءات الاحترازية أفضل علاج».
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