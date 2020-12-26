شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «لجنة الفيروسات»: «كورونا» من الطبيعة وهو امتداد لـ«سارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذة الصحة العامة بعين شمس وعضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالى: «لا نستطيع أن نحسم أصل فيروس كورونا، وهو امتداد لمرض سارس، ولكنه من الطبيعة».

وأضافت أنور، خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»: «كل شخص يستجيب للفيروس بطريقة مختلفة، نتيجة قابلية الشخص للمرض، ومناعة الجسد تؤثر، بحسب السن والأمراض، فرد فعل الجسم للمرض مختلفة، ولكن الفيروس قد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسى».

وتابعت: «في بداية كورونا كانت المسحة هي التي تحدد ما إذا كان الجسم مصاب أم لا، ولكن العلماء أجمعوا على أن الشخص المصاب لابد أن يبدأ العلاج عند بداية ظهور الأعراض».

واختتمت: «أعامل كورونا على أساس أنى مريضة، ولا أريد أن أعدى الآخرين، أو باعتبار أنى سليمة، ولا أريد العودة، فالسير على القدم والاجراءات الاحترازية أفضل علاج».