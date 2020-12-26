شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نستورد 95% من تقاوي الخضار بـ200 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ البرنامج القومي لإنتاج التقاوي.

وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «لدينا اكتفاء ذاتيًا في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن والفول والأرز».

وكشف وزير الزراعة أنه يتم استيراد 95% من تقاوي الخضار بإجمالي 200 مليون دولار، وتعد البطاطس الأكثر استيرادًا لبذورها من الخارج.

وأشار القصير إلى أن برنامج إنتاج بذور الخضروات يستغرق 3 سنوات، وتم اختيار 12 محصولًا للعمل على إنتاج بذورهم، وتم تسجيل 23 صنفًا جديدًا لأول مرة من بذور الخضراوات من ضمنها الطماطم، والكنتالوب، والبطيخ.

وأضاف وزير الزراعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الدعم الكامل من أجل مشروع إنتاج التقاوي في مصر، كما يتم العمل على وجود شراكة أجنبية مع الدول المتقدمة في إنتاج البذور، كما أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في المشروع القومي لإنتاج البذور.

وشدد وزير الزراعة على أنه يتم العمل على تقديم تقاوي جيدة للفلاح بتكلفة مناسبة من المشروع القومي للبذور، بدلا من المستوردة.

واستطرد وزير الزراعة أن أزمة البطاطس الأخيرة بسبب زيادة المعروض في الأسواق، مشددا على أنه لا بد من استخدام البدائل لنتمكن من تصريف البطاطس، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في زراعة البطاطس.