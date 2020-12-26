وكيل «تعليم أسوان» يكرم الفائزين في المسابقات الإرشادية والكشفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الإرشادية. والمكرمون هم: إدارة نصر النوبة لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهوريه في مراكز التدريب، ومدرسة الشيخ مرسي على الإعدادية بإدارة نصر النوبة التعليمية لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة مرشدات إعدادي، ومدرسة صلاح الدين الباقر الثانوية بإدارة نصر النوبة التعليمية لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية (مرشدات ثانوى)، ومدرسة سعاد ماهر الثانوية الفندقية بإدارة أسوان التعليمية لحصولها على (مستوى أول تعليم فني على مستوى الجمهورية) في المسابقة الإرشادية والتربية الخاصة، ومدرسة ضعاف السمع بإدارة كوم امبو التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى (الزهرات)، وروضة مدرسة محمد متولي الشعراوي لحصولها على (مستوى ثاني على مستوى الجمهورية) فى مسابقة البراعم، ومدرسة الفرنسيسكان الخاصة بإدارة كوم أمبو لحصولها على المستوى الأول زهرات على مستوى الجمهورية. وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الفائزين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والمدارس التى صعدت لتصفيات الجمهورية فى مختلف الأنشطة والمسابقات. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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