شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «قصر العيني الفرنساوي»: زيادة إصابات الأطفال في موجة «كورونا» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، إن المستشفيات الجامعية تخصص وحدات لعزل الأطفال المصابين بـ«كورونا».

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن هذه الموجة تشهد زيادة في إصابات الأطفال على عكس الموجة الأولي لفيروس «كورونا».

وطمأن الحديدي المواطنين، قائلا: «نحن على استعداد لاستقبال المرضي من كل محافظات مصر»، لافتا إلى أنه سيتم علاج المرضي وفقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة وهي موجودة بمستشفي قصر الفرنساوي.