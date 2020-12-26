شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن سيدة الكرم: لا تعليق على أحكام القضاء ولن أتردد فى تناول الفاكسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق البابا تواضروس على قضية سيدة الكرم، قائلا إنه على تواصل مستمر مع الأسقف العام فى المنيا وتم تطيب خاطرها والأصلا لا تعقيب على أحكام القضاء ولا تعليق وحسنا فعل النائب العام، وأقول للمصريين سنة جديدة سعيدة، ونسمع يوميا عن أخبار جديدة عن محاربة الفيروس ونتفاءل خير ونشكر الله فى بلاد كثيرة تعانى من الفيروس، مؤكدا أنه سيتناول الفاكسيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب على قناة إم بى سى مصر: لا فارق بين حقوق المسلمين والأقباط ولا أجيز استخدام التصنيف الدينى، ونشعر خلال السنوات الـ6 الأخيرة تصويب أشياء كثير مثل قانون بناء الكنائس وكان يتم استخدام قانون عثمانى من عشرات السنوات وتطبقه على المسيحيين فقط، وبه شقين بناء الكنائس القديمة وتقنين الكنائس القديمة، وأصبحت أعلى سلطة فيها المحافظ ونقدم لها الطلب وإذا لم يتم البت في الطلب خلال 4 شهور من حق الجهة مقدمة الطلب أن ترفع قضية حال التأخر في الاستجابة، وتم تقنين 1800 كنيسة ومبنى خدمى ونحن لا نبنى الكنيسة في الهواء حال تواجد الناس يحتاجون لمكان عبادة مثل المستشفى والمدرسة.

وتابع: إن المجتمعات الجديدة لابد من إنشاء كنيسة ومسجد والرئيس أعطى مثلا بافتتاح المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية.