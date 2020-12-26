شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر للطيران": الطائرات مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من الجراثيم بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار رشدى ذكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم قطع الطيران مع أى دولة حول العالم، سوى مع الدول التى قامت مسبقا بإيقاف استقبال الطائرات مثل السعودية والكويت وعمان، لكن آى دولة تسمح باستقبال الطائرات نعمل معها إلا إذا صدر أي قرارات من قبل الحكومة المصرية بإيقاف الحركة، مؤكدا على أن طائرات مصر للطيران مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من الجراثيم والميكروبات بنسبة 99%.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن الشركة تأخذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية سواء أثناء إجراءات السفر بالمطار، أو على الطائرة بالنسبة للركاب للمحافظة على سلامتهم، ابتداء من التباعد بين الركاب فى صالات السفر، وإصدار إجراءات بطاقة الصعود والتي من الممكن إصدارها إلكترونيا عن طريق أجهزة موجودة فى المطار، أو إصدارها من المنزل من خلال الموقع الإلكترونى التابع لمصر للطيران.

وأشار الطيار رشدى ذكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أنه على الطيارة يتم توزع جميع المواد الوقائية على جميع الركاب مثل الماسكات والمواد المطهرة، مؤكدا على أن الطائرات نفسها مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من الجراثيم والميكروبات بنسبة 99%، وجميع تلك الإجراءات للحفاظ على سلامة الركاب على متن الطائرات.