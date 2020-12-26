شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: إذاعة القداس على الهواء..وجار مناقشة قانون الطلاق بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس نحن نتابع بينات وزارة الصحة ونتابع الوضع عالميا ونرى المناسب من قرارات ونقوم بعمله، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب،: نحن نقدر مشاعر الناس ولكن كما تعلمنا جميعا الوقاية خير من العلاج وأقول للناس إن احتفالاتنا روحية ونستعد لميلاد المسيح بقلبى ووجودنا بين أهلنا مفرح ولكننا فى ظروف استثنائية ولابد أن نواجهها بشجاعة .

وتابع: نشكر ربنا على وجود اتصالات وإجراءات تعويضية، وسيتم إذاعة القداس على الناس على الهواء، وكنائسنا فى الخارج نرسل لهم تهنئة بالفيديو ويتم ترجمتها بلغات كثيرة .

وأكد: الآباء الذين توفوا لا توجد أشياء جامعة بينهم، منهم من كان سنه كبيرا ومنهم من كان صغيرا في السن ولا توجد حاجة مشتركة بينهم ونحن في النهاية نأخذ الإجراءات وناخد بالنا، ونحن باستمرا كل الآباء والشمامسة نوجه بالإجراءات الاحترازية وحتى الأطفال ونوعيهم ببمارسة الإجراءات باستمرار.

وتابع: قدمنا قانونا لمجلس الوزراء على الطلاق وجارى مناقشته وهناك لجنة يشترك بها الكنائس والقانونيين، وكلمة الطلاق في المنيسة ليس لغير علة الزنا، ولكن في الزنا الفعلى وده اثبات صعب ولكن هناك الزنا الحكمى وهذا يبنى عليه بنود القانون.

وأكد أن حقوق الأقباط في مصر هي حقوق المصريين ولا يوجد فارق بين المسلمين والأقباط في مصر .