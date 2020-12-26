شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور فؤاد فرج: وزير التعليم العالي تواصل معايا واطمأن على حالتي الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فؤاد فرج، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، إنه أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا وانتقلت العدوى لهما من نجليهما ولكنهما لكبر سنهما لم يتحملا الإصابة بالفيروس مشيرًا إلى أن زوجته حالتها كانت متأخرة نتيجة إصابتها منذ الصغر بالحساسية مؤكدًا أنه توجه لمستشفى قصر العيني بعدها توجه إلى أحد المستشفيات الخاصة وقالوا له إن تكلفة اليوم بالمستشفى لزوجته 16 ألف جنيه وستحتاج البقاء لمدة ثلاثة أيام .

وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري إنه وزوجته حاليا في مستشفى العزل ويتلقيان العلاج وحالتهما في تحسن شديد مؤكدًا أنه لا يعلم كيف وصل البوست الخاص به إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والذى اطمأن على دخول زوجته لمستشفى العزل وقام بالتواصل معه والاطمئنان على حالته الصحية.