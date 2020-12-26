شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: انتهاء 60% من تطويرات مثلث ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم الانتهاء من 60% من تطوير مثلث ماسبيرو، وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن تكلفة تطوير مثلث ماسبيرو 1.8 مليار جنيه.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ومسئولى صندوق تطوير المناطق العشوائية، وممثل محافظة القاهرة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم استعراض موقف مشروع الأبراج، حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ 67 %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه 72 %، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه 50 %.