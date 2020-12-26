شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مليون إصابة بكورونا فى العالم خلال 33 ساعة ولكن حدتها أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للجامعات أكد على ضرورة جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال مرضى كورونا، مضيفا أن المجلس لديه 131 مستشفى جامعى، والمخصص للعزل 25 مستشفى، ويوجد بمستشفيات العزل 370 سرير، وجميع المستشفيات بها أقسام للعزل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن نسبة الإشغال العناية المركزة وصلت إلى 50% ، و16% لاشغال أسرة التنفس، من مرضى فيروس كورونا، لافتا إلى أن أكثر من 10 مستشفيات جامعية مخصصة للأطفال، وهناك أسرة فى كل مستشفى مخصصة للأطفال المصابين بكورونا، والإصابة بكورونا للأطفال تأتى خفيفة جدا خلاف الكبار، ونسبة إشغال الأطفال المصابين 5%.

وتابع أن أعراض فيروس كورونا على الأطفال ضعيفة جدا، مضيفا أن مليون إصابة بكورونا فى العالم فى 33 ساعة فى الموجة الثانية لكورونا ولكن حدتها أقل.