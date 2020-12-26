شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقصًا في السلع خلال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كل دول العالم أدركت أهمية القطاع الزراعي لا سيما في ظل أزمة «كورونا».

وأوضح القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقصًا في السلع خلال أزمة «كورونا».

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تنفق المليارات على الزراعة حفاظًا على الأمن الغذائي المصري لما له من أهمية.

وأضاف أن الدولة المصرية تبحث عن مصادر جديدة لإيجاد مياه مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى محطة المحسنة لمعالجة المياه هي الأكبر عالميًا.

وأكد القصير أنه يتم استخدام البحوث التطبيقية والأساليب الحديثة في الزراعة، والزراعة على المصاطب.