الارشيف / أخبار مصر

وزير الزراعة: مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقصًا في السلع خلال «كورونا»

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقصًا في السلع خلال «» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كل دول العالم أدركت أهمية القطاع الزراعي لا سيما في ظل أزمة «كورونا».

وأوضح القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقصًا في السلع خلال أزمة «كورونا».

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تنفق المليارات على الزراعة حفاظًا على الأمن الغذائي المصري لما له من أهمية.

وأضاف أن الدولة المصرية تبحث عن مصادر جديدة لإيجاد مياه مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى محطة المحسنة لمعالجة المياه هي الأكبر عالميًا.

وأكد القصير أنه يتم استخدام البحوث التطبيقية والأساليب الحديثة في الزراعة، والزراعة على المصاطب.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    128,993

  • تعافي

    108,474

  • وفيات

    7,260

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا