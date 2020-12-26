شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أسوان يستمع لمشاكل أهالي جزيرة هيسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جولة ميدانية داخل جزيرة هيسا النوبية، للاستماع لمشاكل ومطالب أهالي الجزيرة.

واستقبل أهالي الجزيرة رئيس المدينة، داخل جمعية القرية، وقدم الاهالي مطالبهم الذين يعانون منها خلال السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المشاكل تغيير كابلات الكهرباء، وتوفير 30 لمبة، فضلاً عن إقامة مرسي للمراكب والعبارات.

واستمع رئيس المدينة، لمشايخ وكبار الجزيرة، ومن المشاكل التي تم تقديمها مركز شباب الجزيرة، بسبب عدم وجود ملعب لممارسة كرة القدم، وتوسيع الملعب الخماسي، والمدرسة الابتدائية للقرية، وطالبوا بالانتهاء من المذكرة المرفق بخصوص أنشاء مدرسة إعدادية، وتوفير موظفين لمرشح مياه الشرب.

وبعد الاستماع للأهالي، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والوفد المرافق له، بزيارة إلى جميع المؤسسات الحكومية التي بها شكاوى، لمتابعة الأمر على الواقع، وتفقد المدرسة الابتدائية ومركز الشباب ومرشح المياه، وشوارع وميادين الجزيرة.