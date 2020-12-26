شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطاري ركاب بين الواسطى وأسيوط اعتبارا من الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطاري ركاب أرقام 1188 و1187 درجة ثانية "مميز" ابتداء من بعد غد الاثنين، من الواسطى إلى أسيوط، والعكس.

ويقوم القطار رقم 1188 من محطة الواسطى الساعة 2:05 بعد الظهر، ويصل أسيوط في تمام 7:05 مساء ، ويقف بمحطات (بنى سويف– الفشن– مغاغة– سمالوط– المنيا– ابوقرقاص– ملوى– ديرمواس– ديروط– اسيوط).

ويقوم قطار رقم 1187 من محطة أسيوط في تمام 4:05 عصرا ويصل الواسطى في تمام 8:50 مساء، ويقف بمحطات (ديروط– ديرمواس– ملوي– أبوقرقاص– المنيا– سمالوط– مغاغة– الفشن- بني سويف– الواسطى).