شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الري بالتنقيط يساهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك 2.3 مليون فدان يتم زراعتها بالري الحديث.

وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 9.4 مليون فدان موزعة بين 6.4 مليون فدان أرض قديمة و3.3 مليون فدان أرض جديدة.

وكشف وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا لتطوير مليون فدان من الأرض لزراعتها بالري الحديث، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تحويل مليون فدان للري بطريقة حديثة في 30 يونيو 2021.

وأشار إلى أن الري بالتنقيط سيساهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة ويوفر 30% من الأسمدة، كما أن الري الحديث يساهم في زيادة الإنتاجية من 15- 20%.

وأكد القصير أنه تم إدراج مشروع الري الحديث ضمن مبادرة البنك المركزي، كما يقدم البنك الزراعي يقدم قروض بفائدة 5%.