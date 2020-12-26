شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الوقاية هي خط الدفاع الأول ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحية، إن أرقام إصابات كورونا متصاعدة بشكل يومى، وحينما تبدأ الأعداد تقل، وقتها نقول أننا وصلنا للذروة.

وأوضح تاج الدين، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها، هي الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعالج في المنازل وأماكن أخرى، ليست من ضمن الأرقام، فالأرقام التي نعلنها صحيحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، فهذا المرض يشابه ويماثل فيروس أنفلونزا موسمية، وهذا يحدث في كل أنحاء العالم.

وتابع: «لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ستعقد غدا، وحينما تعقد تناقش أزمة كورونا من كافة الجوانب، وما تستجد من أحداث، تستوجب قرارات عاجلة، وأجندة اللجنة متغيرة، وبعض بنودها ثابت، وبعد انعقاد اللجنة، يعلن رئيس الورزاء ما توصلت إليه، والآن ندرس الموقف، وحاليا الوقاية مازالت هي خط الدفاع الأول».

وأردف: «تطعيم الأنفلونزا الموسمية يتغير كل عام، يُكتب على العلبة تاريخ العام الذي ينتج فيه، لأن معروف أن الفيروسات لديها قوة تحول وتحور، وتحدث كل 9 شهور، وهناك أنواع من كورونا والذى تم رصده، 8 أنواع، لكن طفراته تتغير، والسلالة الجديدة أعلنت عنها بريطانيا أنها قادمة من جنوب أفريقيا، وربما تكون السلالة الثانية وصلت مصر، ولكنه مشابه للسلالة الأولى إلا أن مدى انتشاره أزيد بنسبة 56%».