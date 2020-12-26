شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع مستجدات شكوى عمال شركة الطوب الطفلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى الاتحاد المحلي لنقابات العمال، مستجدات شكوى عمال شركة الطوب الطفلي، والتي قد تم طرحها خلال لقاء المحافظ بقيادات الاتحاد بعد إقرار التشكيل الجديد للاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف برئاسة عبدالفتاح فكري.

وتلقى المحافظ تقريرا من رئيس الاتحاد متضمنا التطورات الأخيرة والإجراءات التي تم تنفيذها لحل المشكلة، والتي تم التنسيق فيها مع مدير عام القوى العاملة محمد طلعت، والتي تضمنت الإشارة إلى أنه في أعقاب تقدم 130 من عمال الشركة بشكوى جماعية لمكتب العمل، يتضررون فيها من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر مايو الماضي، ومطالبين فيها أيضاً بتشغيل المصنع التابع للشركة.

وبعد إتباع الإجراءات المقررة، فقد قام مكتب العمل بإرسال استدعاء لرئيس مجلس الإدارة مرتين الأولى في أغسطس والثاني في سبتمبر، ولم يحضر، وبناء عليه تم تحرير محضر بذلك تضمن الإشارة إلى عدم صرف الأجر للعمال طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي 20 سبتمبر الماضي طلب عدد من العمال المتضررين إحالة شكواهم إلى المحكمة العمالية المختصة، وتم الاستجابة لمطلبهم بإحالة الشكوى إلى المحكمة المذكورة، وتقدم محامي العمال بطلب لمكتب العمل بتصريح من المحكمة بتاريخ 3 نوفمبر الماضي لتسليم الملفات، حيث يتم النظر حاليا في الشكوى أمام القضاء، وجاري متابعة الموضوع مع أطراف المشكلة.