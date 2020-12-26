شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزارعة: ننتج 9 ملايين طن قمح من 3.4 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم العمل على استباط سلالات جديدة من المحاصيل تكون مبكرة النمو ومن ثم توفر الري مرة أو مرتين، كما أنها توفر المياه بنسبة 15%.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد 15 صنفًا من القمح في مصر.

وأشار القصير إلى أنه بسبب الأساليب الحديثة في زراعة القمح فإن الإنتاجية زادت بما يقرب من مليون طن، أي بمعدل 350 ألف فدان.

وأضاف أن مصر تزرع 3.4 مليون فدان قمح، وتنتج 9 ملايين طن، وتهدف لزيادتها، لافتا إلى أن مصر تستورد 10ملايين طن من القمح.

واستطرد وزير الزراعة أن مصر تتميز عن العديد من دول العالم بتعدد المواسم الزراعية بسبب تغير المناخ صيفًا وشتاء.