شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: الدراسات اثبتت أن الأمان يأتي من الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن نظام تعليم هذا العام، يشمل الحضور وأيضا المنصات الإلكترونية، والتقييم لهذا النظام، سيكون بنفس الطريقة، إما بالمنصات أو بالحضور، وهو الذي كان محور نقاش رؤساء الجامعات، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى.

وأضاف عبدالغفار، خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»: «لا نريد أن يضيع حق الطالب، والدراسات اثبتت أن الأمان يأتى من الإجراءات الاحترازية، وكلما تمكنا من فعل ذلك، سنوفر بيئة صحية آمنة، والامتحانات في مواعيدها المقررة، وجزء منها إلكترونى، وكل رئيس جامعة، يقرر الأنسب، بحسب السعة الاستيعابية، وبنية الجامعة التحتية».

وأردف: «تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، لم يحدث إطلاقا، فلدينا 25 مستشفى مخصصة للعزل، بهم 2700 سرير، ونشبة الاشغال في الحضور الآمنة»،

واستطرد: «جزء من الامتحانات سيكون إلكترونيا، ونسبة الحضور سيكون بها تباعد اجتماعى، وتطهير مستمر لأماكن القاعات، والتزام بالكمامات».