شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسعى لإنتاج صنف جديد من القمح بخبرة العلماء المصريين لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حصاد حقل زراعة القمح بالمصاطب سيكون أول أبريل المقبل.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه لابد من ترشيد استخدام المياه وتحسين طرق الري في الزراعات، كما يتم السعي للتحول من الري الغمر إلى الري الحديث في الأراضي الزراعية.

وتابع: «يتم حاليا الزراعة على المصاطب باستخدام أحدث طرق الري، كما هناك مساعي لإنتاج أصناف جديدة من الزراعات مبكرة النمو»، كاشفا أن إنتاجية الفدان حاليا تضاعفت باستخدام الري الحديث.

وكشف القصير أن الزراعة على المصاطب توفر المياه بنسبة 15% وتعمل على زيادة الإنتاجية، كما أن تسوية الأراضي بالليزر تساهم في توفير المياه للزراعات.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة نسعى لإنتاج صنف جديد من القمح بخبرة العلماء المصريين، كما يوجد 3.4 مليون فدان قمح إنتاجياتهم تبلغ 7 ملايين أردب بما يعادل مليون طن إضافية.

وشدد الوزير على أن الأصناف الزراعية مبكرة النمو تقلل عدد مرات الري وتساهم في زيادة عدد مرات الدورة الزراعية، كما أن وزارة الزراعة بدأت في إنتاج محاصيل إضافية مع استخدام الزراعة الحديثة.

وأضاف أنه يتم العمل على زيادة 150 ألف فدان سنويا من محصول القمح، موضحا أن مصر تزرع حاليا 3 ملايين و400 ألف فدان قمح تنتج 9 ملايين طن.