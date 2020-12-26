شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إجمالي طلبات التصالح وصل إلى 121360 طلبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في ارماز والمدن وصل إلى 121360طلبا.

وأشار المحافظ إلى أن الخميس القادم هو آخر موعد لتلقى الطلبات، ولن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى، لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات للتصالح.