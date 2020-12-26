شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 12 طبيبًا.. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات للعريش للكشف الطبي بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام، السبت، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبًا في تخصصات والكبد والجهاز الهضمي، جراحة المخ والأعصاب، جراحة أوعية دموية،الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة العظام، جراحة التجميل، الأنف والأذن والحنجرة، التخدير، التجميل، العيون الأشعة.

أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

أضاف عثمان، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.