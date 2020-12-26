شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بأبو رفاعي بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد بالمرور على الوحدة الصحية بأبو رفاعي، لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث كان في استقباله الدكتور، محمد السيد رئيس الوحدة، ورائد خليل، رئيس التمريض.

وأكد مدير الإدارة الصحية، أن ذلك يأتي بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مشيرًا إلي متابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بوسائل مكافحة العدوى للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية.

وأضاف أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المركز من أجل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.