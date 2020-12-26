شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: تبرعات المحسنين للخير يجلب رضوان الله عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، محاسب على النقير والقطمير، والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، وأرباب البصائر عرفوا أن الله عز وجل لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب، وسيطالبون بمثاقيل الذرة من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم إلا لزوم المحاسبة، ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات، ومحاسبتها في الخطرات واللحظات، فمَن حاسب نفسه قبل أن يُحاسب خفّ حسابه يوم القيامة.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صبري، في برنامج «الكلام الطيب»، المذاع على قناة «ten»، أنه لا بد من أن تُحاسب، فحاسب نفسك قبل أن تُحاسب، خاف الله في الدنيا من أجل أن تكون آمناً يوم القيامة، الموت مصير كل حي وما في حدث أكثر واقعية من الموت لا ينجو منه أحد لا ملك ولا نبي ولا قوي ولا غني، الموت مصير كل حي، مشيرًا إلى أنه إذا حاسب الإنسان نفسه سلم في الدنيا والآخرة وتغير حاله من الأسوأ إلى الأفضل ومن الأفضل إلى الأفضل حتى يصل إلى درجة المحسنين.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن مؤسسة نبض الحياة تتمنى أن يُحاسب الإنسان على العام المنقضي لكى يكون العام المقبل أفضل مع الله«، مشيرًا إلى أن الأرض الصحراء التي اشترتها المؤسسة ووعدت بزراعتها وجعلها خضراء وستكون خضراء بالنخيل في موعدها مثلما حدد المختصين في معهد البحوث الزراعية في شهر فبراير المقبل؛ إلى جانب تبرعات المحسنين للخير والذين يُحاسبون أنفسهم كل ساعة ويريدون رضوان الله عليهم.