شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قدرة 4 محولات كهرباء في دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء أنه تم زيادة قدرة 4 محولات مدينة دسوق، وذلك فى إطار سياسة الشركة لإستيعاب الأحمال المستقبلية بجميع مناطق مدينة دسوق، وذلك استكمالا لما قد تم تنفيذه منذ شهور قليلة ، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة زيادة قدرة محولين أخرين.
كما تم تحسين شبكة الجهد المنخفض واستبدال الأعمدة والموصلات والعوازل المتهالكة والتى يتم تنفيذها حاليا في بعض مناطق المدينة.
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