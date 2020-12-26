شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قدرة 4 محولات كهرباء في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء أنه تم زيادة قدرة 4 محولات مدينة دسوق، وذلك فى إطار سياسة الشركة لإستيعاب الأحمال المستقبلية بجميع مناطق مدينة دسوق، وذلك استكمالا لما قد تم تنفيذه منذ شهور قليلة ، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة زيادة قدرة محولين أخرين.

كما تم تحسين شبكة الجهد المنخفض واستبدال الأعمدة والموصلات والعوازل المتهالكة والتى يتم تنفيذها حاليا في بعض مناطق المدينة.