شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: لجنة من «الطرق والكباري» لمعاينة وإصلاح فاصل حديدي بكوبري النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تمت الاستجابة الفورية من الهيئة العامة للطرق والكباري، والاتفاق على إيفاد لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالقاهرة لمعاينة فاصل حديدي بالكوبري العلوي على النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى شرق النيل، وسيتم إعداد تقرير فني شامل بالإجراءات والحلول الفنية المقرر تنفيذها لأعمال إصلاح الفاصل ومنع اتساع الفتحة بين الفاصل بالبلاطة العلوية.

وأضاف المحافظ أنه فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي من خلال رصد لجان المتابعة الميدانية، وجه رئيس الهيئة بالمحافظة بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة تنفيذ اللازم، خاصة مع احتمالية اتساع الفاصل، فضلا عن الأضرار التي قد تلحق بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري، مع التشديد على متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح وصيانة الفاصل المعدني.