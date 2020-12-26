شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إصابته بفيروس «كورونا».

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «أنا الحمد لله كويس وبصحة جيدة، وأنا بخير وأعمل في خدمة الناس وأؤدي واجبي».

وأضاف: «أؤكد أني لو أصبت بالفيروس فسوف أعلن عن ذلك»، موضحا أنه في الفترة الأخيرة نُشر على لسانه العديد من الشائعات وبالأرقام حول عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، وقال إن الكثير من إصابات «كورونا» هذه الفترة تشمل عائلات وأسرا كاملة.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن إهمال إجراءات الوقاية والتكدس والتجمعات وبعض الأنشطة الاجتماعية إلى جانب طقس الشتاء وراء الزيادة الكبيرة في إصابات «كورونا» الأيام الأخيرة.

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تظل السند الرئيسي لتجنب الإصابة بـ«كورونا»، مشيرًا إلى أنه يجب على أي شخص يعاني أعراض نزلة البرد أو «كورونا» البقاء في المنزل عدة أيام حتى زوال الأعراض لتجنب انتقال العدوى التي قد تتسبب في إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وأكد تاج الدين أن فيروس كورونا في أغلب الأوقات قد يؤدي إلى صداع والتهاب سحائي في المخ وقد يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي أيضًا، مشيرًا إلى أن تداعيات الفيروس على الشخص كثيرة جدًا لذلك يجب توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية.

وأوضح أن فيروس كورونا يصيب الأطفال ومتوسطي العمر وكل الفئات العمرية ولكن المضاعفات تظهر جلية عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

\