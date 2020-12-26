شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنتهى من إعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع «تحويل نظم تمويل المناخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البيئة إعداد المسودة النهائية للبدء في مشروع «تحويل نظم تمويل المناخ»، الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات، بتكلفة 150 مليو ن يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندو ق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دارسة ما قبل التكوين، حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات وهى (السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل)، وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية، كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليو ن يورو تمثل مشروع المساعدة الفنية والذي يعمل على تنفيذ ثلاث محاور أساسية وهى:

مراقبة وتعزيز السياسة الوطنية بشأن المناخ من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

الدعم المؤسسي الذي يتم من خلال إجررء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية المحددة من قبل وازرة البيئة كالسياحة وإدارة المخلفات والمياه العادمة/ الصرف الصحي والنقل

التنسيق والرصد والاتصال في برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ، من خلال عقد ورش عمل توعوية ووتنفيذ مواد التواصل مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية تجاة الاتفاقيات البيئية الدولية عامة وللحفاظ على طبقة الأوزون بصفة خاصة ومن أهمها إعداد دليل بيئى ارشادي للمعاونة في تحديث مناهج التعليم الفني تخصص التبريد وتكييف الهواء لتتواكب مع التطوارت العالمية التي شهدتها الصناعة، وذلك بالتعاون مع كلاً من قطاع التعليم الفني بوازرة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع التدريب المهني بوازرة القوى العاملة ومصلحة الكفاية الانتاجية وزارة التجارة والصناعة، ونخبة من أساتذة الكليات والمعاهد الصناعية والخبراء الوطنيين في مجال الصيانة والاصلاح بقطاع التبريد وتكييف الهواء.