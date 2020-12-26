شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وحدات متنقلة لتدريب الشباب وغرفة عمليات لمتابعة إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم إطلاق وحدات متنقلة لتدريب الشباب إلى 14 محافظة خلال الفترة المقبلة، وأضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ضمن سلسلة حلقات الحياة اليوم عن حصاد 2020 للكشف عن تفاصيل انخفاض نسبة البطالة خلال 2020 وماذا قدمت الدولة لقطاع العمالة غير المنتظمة والمتضررين من كورونا خلال العام، أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 25 ألفا و321 منشأة لمكافحة فيروس كورونا.

وكشف وزير القوى العاملة، عن تطلعاته للعام الجديد، قائلا:"نتمنى أن تزول الجائحة عن العالم أجمع وتعود العمالة"، مناشدا كافة المواطنين بالاهتمام بالاجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وأسرتهم ومن حولهم .

وتحدث وزير القوى العاملة عن مؤشر البطالة وكيف انخفض من 14٪ ووصل ل 7.3٪ وهو ما يعكس حجم المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت مزيد من العمالة، موجها رسالة لعمال مصر قائلا:"عمال مصر يبذلون قصارى جهدهم لخدمة ورفعة وطنهم مصر".