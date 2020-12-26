القوى العاملة: مليار و300 مليون جنيه مساهمة الوزارة فى دعم العمالة غير المنتظمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على الإجراءات الاحترازية من جانب الدولة، قائلا إن وزارة القوى العاملة أعطت تعليماتها من البداية لكل المفتشين على التفتيش حول توافر كافة الإجراءات الاحترازية داخل أماكن العمل، مؤكدا أن هناك تشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية بكافة المؤسسات وأماكن العمل المختلفة .

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ضمن سلسلة حلقات الحياة اليوم عن حصاد 2020، للكشف عن تفاصيل انخفاض نسبة البطالة خلال 2020، وماذا قدمت الدولة لقطاع العمالة غير المنتظمة والمتضررين من كورونا خلال العام، أن جائحة كورونا كان لها ضرر وأثر سلبى على منشآت عديدة، لافتا إلى أنه يتم انذار لصاحب العمل حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المؤسسات المختلفة .

وأكد وزير القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة هى أكثر الفئات تضررا من جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى دعم المنشآت السياحية .

وتابع وزير القوى العاملة، قائلا:"مليار و 300 مليون جنية قيمة مساهمة وزارت القوى العاملة فى دعم العمالة غير المنتظمة".